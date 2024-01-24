Ценный гость: Гутерриш лично принял Лаврова в Нью-Йорке
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН на встрече в Нью-Йорке
Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Обложка © t.me / МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл отдельную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках визита в Нью-Йорк. На переговорах политики обсудили актуальные вопросы международной повестки, а также аспекты сотрудничества России и организации. Детали беседы озвучил МИД РФ.
По данным ведомства, Лавров и Гутерриш сошлись во мнении о необходимости укреплять роль ООН в глобальной политике. Обязательным назван учёт всего спектра мнений государств-членов международного объединения.
"Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудалённости в строгом соответствии с Уставом организации", — подчеркнули в МИД.
А в рамках заседания Совбеза ООН Лавров ловко приструнил постпреда Израиля, который гневно высказался в адрес Ирана и России. Дипломат напомнил коллеге о совести.