Южно-Сахалинск накрыло снежной метелью, жителей призывают оставаться дома

В Южно-Сахалинске в связи с неблагоприятной погодной обстановкой — сильнейшей метелью — объявлен режим чрезвычайной ситуации, службы жизнеобеспечения города работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в телеграм-канале.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл заседание оперштаба из-за накрывшей Южно-Сахалинск сильнейшей метели. Видео © Telegram / "Лимаренко Brief"

"Первое — все готовы работать в условиях вот этой вот непогоды. Циклон будет несколько дней, мы исходим из этого, поэтому сейчас даны все необходимые указания, чтобы чистили центральные улицы и чтобы дворники сделали выходы из подъездов, потому что люди, которые участвуют в ликвидации режима ЧС, точно должны выйти на работу", — сказал глава области на заседании городского оперативного штаба.

Он также порекомендовал жителям оставаться дома, а работодателям — по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Отмечается, что магазины города и входящих в него сёл обеспечены запасом хлеба и продуктов.

В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС из-за сильной метели. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала SHOT, в местном аэропорту задержаны на вылет и прилëт 28 рейсов. Видимость на дорогах нулевая, движение частично перекрыто, припаркованные автомобили засыпает снегом "с головой", встал и общественный транспорт. Улицы приходится расчищать в постоянном режиме.

По прогнозам синоптиков, непогода будет продолжаться минимум до середины субботы. К ликвидации последствий руководство региона намерено привлечь военных и строительные компании.