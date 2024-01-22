В Татарстане открыли движение по трассе М12 после нескольких дней ограничений

Движение по трассе М12 "Восток" на участке в Татарстане полностью возобновлено в обе стороны после нескольких дней ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

Водители едут по трассе М12 "Восток", которую перекрывали из-за непогоды в Татарстане. Видео © Telegram / "Автодор"

"Возобновлено движение в обе стороны по М12 "Восток" на участке в Татарстане 766-й – 836-й километр (от пересечения с Р241 до Шали)", — указано в сообщении.