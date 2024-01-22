В Татарстане открыли движение по трассе М12 после нескольких дней ограничений
"Автодор": Движение по участку трассы М12 "Восток" в Татарстане возобновлено
Движение по трассе М12 "Восток" на участке в Татарстане полностью возобновлено в обе стороны после нескольких дней ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".
Водители едут по трассе М12 "Восток", которую перекрывали из-за непогоды в Татарстане. Видео © Telegram / "Автодор"
"Возобновлено движение в обе стороны по М12 "Восток" на участке в Татарстане 766-й – 836-й километр (от пересечения с Р241 до Шали)", — указано в сообщении.
Там добавили, что на участке с 684-го по 766-й километр продолжают освобождать трассу от снега. Дорожники ждут прибытия специальной техники для расчистки двухметровых сугробов, которые с приходом морозов превратились в ледяные глыбы. В пресс-службе организации предупредили, что на дороге действует ограничение скорости — 70 километров в час.
Напомним, трассу М12 "Восток" в первый раз перекрыли 17 января из-за плохой погоды. Автомобили оказались погребены под снегом, при этом ситуацию осложнял мощный ветер и плохая видимость. 19 января дорогу перекрыли вновь из-за непогоды.
ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин