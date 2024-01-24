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24 января, 01:58

КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Пуск был произведён около 7 утра (01:00 мск). Пока подробности неизвестны. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

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Подводная система ядерного оружия "Хэиль-5-23" испытана в КНДР

А ранее в КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. В ЦТАК уточнили, что запуск никак не повлиял на безопасность соседних стран и никак не относился к ситуации в регионе.

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ЦТАК

Артур Лапсаков
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