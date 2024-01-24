КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Пуск был произведён около 7 утра (01:00 мск). Пока подробности неизвестны. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

А ранее в КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. В ЦТАК уточнили, что запуск никак не повлиял на безопасность соседних стран и никак не относился к ситуации в регионе.