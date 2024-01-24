Всего четыре ингредиента: Назван рецепт согревающего в морозы китайского чудо-чая

Состоящий всего из четырёх ингредиентов китайский красный чай способен не только согреть организм в холодное время года, но и порадовать вкусовые рецепторы богатой палитрой ощущений, заявила врач-рефлексотерапевт София Стебницкая. По словам медика, особенно этот напиток подойдёт любителям зимних прогулок.

"Для тех, кто ищет тепло и уют в холодное время года, китайский красный чай станет идеальным напитком для того, чтобы согреться. Приготовленный в термосе этот чай сочетает в себе насыщенный вкус с уникальными вкусовыми особенностями российской традиции", — поделилась специалист.

Чтобы приготовить такой чай, необходимо развести в литре кипятка столовую ложку красного чая сорта Hong Cha, столовую ложку мёда и добавить дольку лимона. Если есть желание ещё больше разнообразить вкус, можно добавить в напиток имбирь, корицу, мускатный орех или даже измельчённый шиповник. По словам Стебницкой, рецепт в китайской традиции немного отличается. В этом случае термос и столовая ложка нуждаются в предварительном прогреве.

"Далее в прогретый термос помещаем промытый чай, заливаем небольшим количеством кипятка, накрываем термос крышкой и предварительно прогреваем в течение 30 секунд до минуты. Затем добавляем мёд, лимон, имбирь и специи. И далее позвольте чаю завариваться в термосе в течение трёх-пяти минут", — рассказала врач РИАМО.