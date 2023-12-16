Названо восемь удивительных фактов о чае

С XVII века чай является неотъемлемой частью московской застольной культуры, а ежедневно в мире выпивается порядка 3,5 миллиарда чашек. Об этом пишет РИАМО в материале о восьми любопытных фактах об этом напитке.

Правда, и до XVII века на Руси любили пить отвары из листьев смородины, вишни и брусники, цветов липы и ромашки, ягод и трав. Когда же в Москве чай обрёл популярность, в городе появилось множество трактиров, в которых было принято пить исключительно чай. В этот же период появилось множество поговорок об этом напитке. Среди них и такие: "Выпей чайку — забудешь тоску", "Самовар — что море Соловецкое, пьём из него за здоровье молодецкое", "Чай не пил — откуда силы? Чай попил — куда девать?".

Ещё один факт — это способность чая оказывать тонизирующий эффект на организм. Одна чашка содержит от 10 до 70 мг кофеина, поэтому им можно заменять кофе по утрам. В чайных листьях содержатся кальций, фосфор, марганец и фтористые минералы, которые укрепляют кости зубов. А калий и магний полезны для сердца и сосудов. Антиоксиданты замедляют процесс старения, регулируют уровень глюкозы в крови и даже улучшают состояние при диабете второго типа. А примочки из заварки — это народный антисептик.

Третий факт: чай является родственником камелии. Поэтому чаем можно назвать только напиток, который приготовлен на листьях растения рода Камелия семейства чайные. А вот, например, мате чаем не считается.

Четвёртый факт: чай цветёт и пахнет. На кустах чая распускаются бледно-розовые или желтоватые цветы с ярким нежным ароматом. А уже после этого созревают плоды — деревянистые коробочки с семенами, которые похожи на дикий длиннозёрный рис.

Для приготовления чая используют самые молодые и сочные листья. Если речь идёт об элитных сортах, то берут почки с самой вершины стебля. Наиболее ценен высокогорный чай, ведь он получает из почвы и атмосферы меньше всего вредных веществ.

Пятый факт: на вкус и сорт чая влияет его обработка. Этим объясняется, почему из одних и тех же листьев могут получаться разные сорта напитка. Чай готовят в несколько этапов. Сначала листья вялят, раскладывая в один слой на ровной поверхности на 18–20 часов (если есть специальные аппараты, время сокращается до двух-трёх часов). Затем происходит скрутка листьев, благодаря чему выделяется "чайный сок". Третий этап — ферментация, то есть химическая реакция окисления (брожения) полифенолов. Именно в это время чай приобретает свой характерный вкус и аромат. Последний этап — сушка, когда лист теряет 97% влаги.

Шестой факт: количество кофеина в чае зависит от сорта. В белом чае его мало, он считается самым "лёгким" и полезным. Зелёный чай тоже проходит щадящую обработку. Чай оолонг сочетает в себе свойства чёрного и зелёного чая: он крепкий, ароматный, полезен для сосудов. Жёлтый и красный чаи проходят частичную ферментацию. Чёрный чай получается, когда листья проходят полную ферментацию. Для этого их нужно на протяжении шести-восьми часов держать при температуре порядка 30 градусов и влажности выше 95%. При этом листьям необходимо обеспечивать постоянный приток кислорода.

Седьмой факт: чай в пакетиках появился из-за ошибки маркетолога. Так в начале XX века предприниматель Томас Салливан разослал рестораторам образцы чая. А покупатели решили, что это новый способ заварки. И вместо того, чтобы, как обычно, делать это в чайнике, перешли на пакетики.

Восьмой факт: холодный чай может заменить коктейль. И речь не о том напитке, который был оставлен на столе. Его нужно специально готовить: одну ложку чайных листьев залить тёплой водой, накрыть ёмкость салфеткой, настоять до четырёх часов при комнатной температуре. Настой можно отправить в холодильник на 10–12 часов. Этот напиток подойдёт для жаркой погоды. В него можно добавить сахар, а также апельсиновые или лимонные дольки, ягоды.