Кучеров оформил хет-трик и первым в сезоне преодолел планку в 80 очков

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (6:3). Россиянин оформил хет-трик и отдал один голевой пас.

Это позволило форварду набрать 80 очков в нынешнем сезоне (31 гол и 49 передач). Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка в регулярке 2023/24. У ближайшего преследователя Кучерова — нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона — 77 (26+51) очков.