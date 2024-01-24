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24 января, 03:26

Кучеров оформил хет-трик и первым в сезоне преодолел планку в 80 очков

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией Флайерз" (6:3). Россиянин оформил хет-трик и отдал один голевой пас.

Это позволило форварду набрать 80 очков в нынешнем сезоне (31 гол и 49 передач). Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка в регулярке 2023/24. У ближайшего преследователя Кучерова — нападающего "Колорадо Эвеланш" Натана Маккиннона — 77 (26+51) очков.

Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ
Кучеров стал 10-м россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ

Ранее Лайф рассказывал о хет-трике, который оформил игрок клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов в матче с "Каролиной Харрикейнз". За последние два матча россиянин забросил пять шайб.

Артур Лапсаков
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