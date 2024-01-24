Немецкий министр призвал партнёров по ЕС не сваливать поддержку Киева на Германию
Министр финансов Линднер: Германия не в состоянии помогать Украине в одиночку
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Christian Lindner
Берлин не может помогать Киеву в одиночку, заявил на мероприятии Восточного комитета германской экономики глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"В конце концов, не должно быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, пока другие страны бездействуют", — процитировала его слова газета Die Zeit.
Министр предупредил: если ФРГ будет нести "финансовое бремя конфликта на Украине" в одиночку, её ждёт экономическая перегрузка. Он призвал остальные страны – члены Евросоюза более существенно поучаствовать в поддержке Киева.
А ранее сообщалось, что Киев в 2024 году получит оружие, которого "ещё не было". По словам спикера Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка, республике были обещаны "большие пакеты помощи от нескольких государств".