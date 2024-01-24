Немецкий министр призвал партнёров по ЕС не сваливать поддержку Киева на Германию

Берлин не может помогать Киеву в одиночку, заявил на мероприятии Восточного комитета германской экономики глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"В конце концов, не должно быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, пока другие страны бездействуют", — процитировала его слова газета Die Zeit.

Министр предупредил: если ФРГ будет нести "финансовое бремя конфликта на Украине" в одиночку, её ждёт экономическая перегрузка. Он призвал остальные страны – члены Евросоюза более существенно поучаствовать в поддержке Киева.