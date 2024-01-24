В России создали высокоманёвренную вездеходную платформу "Сарацин" для нужд СВО
Вездеходная платформа "Сарацин". Обложка © auto.ru / Вячеслав Крылов
Российская компания ООО "Арго" под руководством главы Константина Багдасарова разработала высокоманёвренную вездеходную платформу "Сарацин". Её создали для мобильных боевых групп в зоне СВО.
"Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу "Сарацин". По сути, это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники", — рассказал Багдасаров РИА "Новости".
По его словам, всего в настоящее время создано три версии этой платформы: средняя, лёгкая и тяжёлая. Примечательно, что вездеходы не имеют брони. Такое решение было принято для сохранения манёвренности и малозаметности.
К сегодняшнему дню некоторые из новых платформ уже используются в зоне проведения спецоперации. Они были доставлены в казачье подразделение Росгвардии. Багдасаров отметил, что на платформах были размещены установки противотанковых управляемых ракет.
Ранее Лайф писал, что челябинские специалисты создали бульдозер-сапёр, который способен обезвреживать мины. Ожидается, что уникальная техника будет запущена в серийное производство, тогда как один опытный экземпляр уже используется на полях в ДНР.