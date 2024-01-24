В родительские чаты школьников Красноярска поступили ложные угрозы о терактах

В родительские чаты красноярских школьников стали массово поступать сообщения с ложными угрозами о террористических актах. Сотрудники правоохранительных служб приступили к поиску их авторов. О ситуации сообщили представители антитеррористической комиссии края в телеграм-канале мэрии Красноярска.

"23 января 2024 года по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации", — говорится в публикации.

Представители городских властей просят жителей отнестись с ответственностью к законным требованиям правоохранителей и взаимодействию с ними. Граждан призывают быть бдительными и сохранять спокойствие, а также ориентироваться на информацию из официальных источников.