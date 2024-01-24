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24 января, 06:17

В родительские чаты школьников Красноярска поступили ложные угрозы о терактах

В родительские чаты красноярских школьников стали массово поступать сообщения с ложными угрозами о террористических актах. Сотрудники правоохранительных служб приступили к поиску их авторов. О ситуации сообщили представители антитеррористической комиссии края в телеграм-канале мэрии Красноярска.

"23 января 2024 года по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Аналогичные заведомо ложные сообщения сейчас массово распространяются в родительских чатах многих регионов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по обеспечению безопасности граждан, а также ведут работу по установлению источника ложной информации", — говорится в публикации.

Представители городских властей просят жителей отнестись с ответственностью к законным требованиям правоохранителей и взаимодействию с ними. Граждан призывают быть бдительными и сохранять спокойствие, а также ориентироваться на информацию из официальных источников.

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Ранее Лайф сообщал о том, что во Владивостоке усилили меры безопасности в школах из-за сообщений о готовящихся диверсиях. Информация поступила от директоров местных учебных заведений.

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Юрий Лысенко
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