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24 января, 07:04

В Николаеве сообщают о крупных колоннах ВСУ и интенсивной подготовке новых подразделений

Жители Николаева сообщили о движении колонн ВСУ в сторону Херсонской области

От жителей города Николаева приходят сообщения о большом количестве колонн ВСУ, двигающихся к подконтрольному Украине Снигирёвскому округу Херсонской области. При этом в самом Николаеве ведётся подготовка новых подразделений украинских войск. Об этом рассказал депутат областной думы региона Юрий Барбашов, его цитирует ТАСС.

"Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки", сказал Барбашов.

Депутат добавил, что в последнее время в Николаеве слышно, что проводятся учения на находящихся неподалёку полигонах. Он уточнил, что это говорит об интенсивной подготовке свежих подразделений ВСУ.

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Юрий Лысенко
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