В Николаеве сообщают о крупных колоннах ВСУ и интенсивной подготовке новых подразделений
Жители Николаева сообщили о движении колонн ВСУ в сторону Херсонской области
От жителей города Николаева приходят сообщения о большом количестве колонн ВСУ, двигающихся к подконтрольному Украине Снигирёвскому округу Херсонской области. При этом в самом Николаеве ведётся подготовка новых подразделений украинских войск. Об этом рассказал депутат областной думы региона Юрий Барбашов, его цитирует ТАСС.
"Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки", — сказал Барбашов.
Депутат добавил, что в последнее время в Николаеве слышно, что проводятся учения на находящихся неподалёку полигонах. Он уточнил, что это говорит об интенсивной подготовке свежих подразделений ВСУ.
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