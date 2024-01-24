В Николаеве сообщают о крупных колоннах ВСУ и интенсивной подготовке новых подразделений

От жителей города Николаева приходят сообщения о большом количестве колонн ВСУ, двигающихся к подконтрольному Украине Снигирёвскому округу Херсонской области. При этом в самом Николаеве ведётся подготовка новых подразделений украинских войск. Об этом рассказал депутат областной думы региона Юрий Барбашов, его цитирует ТАСС.

"Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигирёвки", — сказал Барбашов.

Депутат добавил, что в последнее время в Николаеве слышно, что проводятся учения на находящихся неподалёку полигонах. Он уточнил, что это говорит об интенсивной подготовке свежих подразделений ВСУ.