В Рыбинске задержали 19-летнего парня, готовившего теракт на местном предприятии

В городе Рыбинске Ярославской области был предотвращён теракт на предприятии "Воентелеком". Исполнителем оказался 19-летний местный житель, завербованный запрещённым в РФ легионом "Свобода России"* за награду в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

Общение с кураторами осуществлялось в онлайн-формате. 19-летний парень по имени Станислав успел закупить и схоронить в тайнике все компоненты для самодельного взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон. Претворить планы в жизнь ему помешала оперативная работа правоохранителей, задержавших молодого человека. В его отношении уже возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта. Станиславу грозит до 20 лет заключения.

АО "Воентелеком" — телекоммуникационное предприятие, выполняющее заказы и для Минобороны РФ. Летом 2022 года в отношении компании были введены санкции от большинства недружественных России стран.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Барнауле задержали мужчину, пытавшегося по заданию террористов поджечь один из объектов Минобороны. По указанию куратора мужчина 1979 года рождения сделал коктейли Молотова, после чего направился к военному объекту, где был задержан.