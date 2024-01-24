Роют тоннели и опустошают магазины: Сахалинская область утонула в сугробах из-за снежного апокалипсиса

В Сахалинской области объявили режим ЧС на фоне неблагоприятных погодных условий. В регионе бушуют сильнейшие снегопады, тогда как людям приходится расчищать сугробы выше головы, чтобы выйти из своих домов.

Последствия снегопада в Сахалинской области. Видео © t.me / ЧП САХАЛИН

По информации местных СМИ и соцсетей, в настоящее время в региональном аэропорту задержаны рейсы, а учащиеся школ и воспитанники детских садов были переведены на домашнее обучение. Наблюдаются трудности в движении общественного транспорта и паромном сообщении. Некоторые из местных жителей отмечают, что в магазинах скупают хлеб, молоко и другие продукты. Минсельхоз уже организовал оперативный штаб, который будет следить за продовольственной ситуацией. Кроме того, осуществляется подвоз хлеба в торговые точки с помощью высокопроходимой техники МЧС.

Одна из жительниц Южно-Сахалинска рассказала RT, что на фоне мощного снегопада её супруг не смог добраться до дома, в результате чего мужчине пришлось ночевать на вокзале. По словам женщины, добраться куда-либо из жилища сейчас практически невозможно.

"Будем сами печь хлеб — впервые, кстати. Сидим с детьми в снежной западне", — сообщила жительница Южно-Сахалинска журналистам.