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В Госдуме не увидели оснований сокращать россиянам рабочие дни в жару

Комитет ГД РФ по труду не поддержал инициативу о сокращении рабочего дня в жару

24 января, 08:28
Комитет Госдумы по труду не поддержал сокращение рабочего дня в жару. Обложка © Shutterstock

Комитет Госдумы по труду не поддержал сокращение рабочего дня в жару. Обложка © Shutterstock

Комитет Госдумы РФ по труду не одобрил законопроект о сокращении рабочих часов в жаркую погоду, потому что существующих правовых норм достаточно для обеспечения безопасных условий труда даже летом. Об этом рассказала член комитета Виктория Родина, пишет РИА "Новости".

Она напомнила, что работодатель и так обязан создать для сотрудников достойные условия труда, чтобы можно было спокойно трудиться даже в жаркую погоду. Поэтому в сокращении рабочего дня летом нет никакого смысла, пояснила Родина. Она отметила, что правительство и Минтруд тоже не стали поддерживать данную инициативу.

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Напомним, вице-спикер Госдумы и член фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о сокращении рабочего времени россиян в случае жаркой погоды. По словам парламентария, это помогло бы улучшить условия труда, а также защитило бы права и интересы работников, особенно тех, кто плохо переносит жару из-за хронических заболеваний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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