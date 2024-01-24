Врач объяснила, сколько яиц можно есть ежедневно и обязательно ли их мыть

Яйца являются прекрасным источником белка и других питательных веществ. Об этом в своём блоге в телеграм-канале написала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.

"Многие из вас написали, что любят яйца на завтрак. Не люблю, когда такие посты начинаются с высказывания о пользе и важности продукта. Если любите и нравится — ешьте, это отличный источник белка и других питательных веществ", — сказала медик.

По словам эндокринолога, нельзя дать чёткой рекомендации о том, сколько яиц можно есть ежедневно, — всё индивидуально и зависит от рациона, целей, которые ставит перед собой человек, физической нагрузки и тому подобного. Однако среднестатистическое значение таково: 1–2 штуки в сутки. В рамках этой нормы можно есть яйца хоть ежедневно, так они одновременно будут питательны для организма и не навредят разнообразию рациона. Если же вышло так, что вы съели более двух штук в день, переживать по этому поводу не стоит — важно только то, чтобы яйца не вытеснили остальную еду из вашего меню.

Также врач разъяснила, что особой разницы в полезности между куриными и перепелиными яйцами нет, можно выбирать те, что больше нравятся. Кроме того, она ответила на вопрос о необходимости мыть продукт перед приготовлением.

"Нужно ли мыть яйца перед приготовлением? Помёт и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке", — уточнила диетолог.

Что касается употребления яиц в пищу людьми с повышенным содержанием холестерина, то сам по себе этот показатель ничего не значит. Важными факторами являются сопутствующие риски: хронические заболевания, присутствие лишнего веса, образ жизни человека. В целом для тех, у кого повышен холестерин, рекомендации те же, что и для остальных: 1–2 яйца в сутки, разнообразный и здоровый рацион, физическая активность и, при необходимости, терапия, подытожила Комиссарова.