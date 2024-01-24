Пенсионерка из Москвы заказала убийство родного сына из-за квартирного вопроса

Пенсионерка из района Выхино-Жулебино заказала убийство родного сына, с которым у неё были имущественные споры. По данным SHOT, 68-летняя москвичка была готова выложить миллион рублей, лишь бы избавиться от претендента на скопленные деньги и квартиру.

Заручившись поддержкой подруги, дамочки обратились к знакомому и попросили найти "наёмника", чтобы убить ненавистного сына. Мужчина сделал вид, что согласился, но сам обратился в полицию. Сотрудники инсценировали убийство, сделали фото с "телом" и отправили их заказчице. Пенсионерку и её подругу задержали, когда они передавали деньги подельнику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Преступницам грозит по десять лет тюрьмы.