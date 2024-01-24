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24 января, 08:23

Пенсионерка из Москвы заказала убийство родного сына из-за квартирного вопроса

Пенсионерка из района Выхино-Жулебино заказала убийство родного сына, с которым у неё были имущественные споры. По данным SHOT, 68-летняя москвичка была готова выложить миллион рублей, лишь бы избавиться от претендента на скопленные деньги и квартиру.

Заручившись поддержкой подруги, дамочки обратились к знакомому и попросили найти "наёмника", чтобы убить ненавистного сына. Мужчина сделал вид, что согласился, но сам обратился в полицию. Сотрудники инсценировали убийство, сделали фото с "телом" и отправили их заказчице. Пенсионерку и её подругу задержали, когда они передавали деньги подельнику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Преступницам грозит по десять лет тюрьмы.

Терапевт из Подмосковья заказала убийство экс-мужа, чтобы забрать себе квартиру
Терапевт из Подмосковья заказала убийство экс-мужа, чтобы забрать себе квартиру

Ранее россиянка из ЯНАО заказала отравление родного брата, устав жить с ним в одной квартире. 25-летняя безработная девушка пообещала расплатиться с киллером половиной той самой квартиры, так как денег у неё не было. Жертве подлили в алкоголь муравьиный спирт и сильнодействующие лекарства во время посиделок. Жизнь мужчине спасли врачи.

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Марина Калегина
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