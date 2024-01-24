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24 января, 09:46

В соцсетях завирусилось фото норковой шубы, которую россиянин сшил для своей собаки

Россиянин спас собаку от морозов норковой шубой ручного пошива

Обложка © X / yalo_e

Обложка © X / yalo_e

Мужчина, чью короткошёрстную собаку не спасали от холода даже несколько комбинезонов, сшил для неё норковую шубу. Об этом в социальной сети X рассказала блогер yalo_e, опубликовав переписку с дочерью заботливого собаковладельца.

Чтобы спасти свою слабо защищённую шерстью собаку от мороза, мужчина перешил для неё старую норковую шубу, которая до этого была поедена молью. К настоящему моменту пост набрал 138 тысяч просмотров.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения. К счастью, сотрудники предприятия очень вовремя заметили шевеление в мусорной куче.

Юрий Лысенко
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