В соцсетях завирусилось фото норковой шубы, которую россиянин сшил для своей собаки
Россиянин спас собаку от морозов норковой шубой ручного пошива
Обложка © X / yalo_e
Мужчина, чью короткошёрстную собаку не спасали от холода даже несколько комбинезонов, сшил для неё норковую шубу. Об этом в социальной сети X рассказала блогер yalo_e, опубликовав переписку с дочерью заботливого собаковладельца.
Чтобы спасти свою слабо защищённую шерстью собаку от мороза, мужчина перешил для неё старую норковую шубу, которая до этого была поедена молью. К настоящему моменту пост набрал 138 тысяч просмотров.
Ранее Лайф рассказывал о том, как собаку спасли на мусорном заводе в Петербурге за минуту до измельчения. К счастью, сотрудники предприятия очень вовремя заметили шевеление в мусорной куче.