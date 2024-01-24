В соцсетях завирусилось фото норковой шубы, которую россиянин сшил для своей собаки

Мужчина, чью короткошёрстную собаку не спасали от холода даже несколько комбинезонов, сшил для неё норковую шубу. Об этом в социальной сети X рассказала блогер yalo_e, опубликовав переписку с дочерью заботливого собаковладельца.

Чтобы спасти свою слабо защищённую шерстью собаку от мороза, мужчина перешил для неё старую норковую шубу, которая до этого была поедена молью. К настоящему моменту пост набрал 138 тысяч просмотров.