Биотехнолог назвала болезни, которыми можно заразиться от губки для мытья посуды

На поролоновых губках, которые используются для мытья посуды, со временем накапливается в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, что можно обнаружить на стульчаке унитаза. Об этом сообщила биотехнолог Мария Золотарева.

"Из-за пористой структуры в губке остаются остатки пищи, жиры, которые и позволяют размножаться бактериям с такой скоростью. <…> Речь идёт об энтеробактериях", — рассказала "Газете.Ru" специалист.

По её словам, в группу таких бактерий входят кишечные палочки, колиформные бактерии, стафилококки, а также условно-патогенные бактерии клебсиеллы. Последние способны вызывать у человека заболевания дыхательных путей. Клебсиеллы поражают слизистую оболочки век и мочеполовых органов, мозговую оболочку и суставы. Бактерии могут привести к развитию перитонита, сепсиса и острых кишечных инфекций. Примечательно, что этот вид бактерий умеет противостоять антибиотикам.

Биотехнолог посоветовала менять губки раз в семь дней. Она также призвала использовать отдельные губки для мытья посуды, овощей и фруктов, раковины и кухонных поверхностей. Можно заменить поролоновые губки пластмассовыми щётками, так как их не нужно часто менять, а также можно ошпаривать кипятком и дезинфицировать.