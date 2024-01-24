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24 января, 09:53

Песков: Участники СВО смогут войти в федеральный кадровый резерв

Участники специальной военной операции, готовые посвятить себя государственной службе, смогут пройти необходимое обучение и войти в федеральный кадровый резерв. Об этом сообщил журналистам в среду, 24 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Те, кто посчитают, что их призванием является государственная служба, в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки", — добавил представитель Кремля.

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Напомним, что 22 января президент Владимир Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве государственной гражданской службы, согласно которому будут назначать руководителей органов власти и государственных компаний. Эту систему для назначения управленцев, которая приходит на смену прежней системе отбора перспективных сотрудников в госсекторе, теперь будут использовать в своей деятельности руководители федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций. В документе говорится, что в резерв не смогут входить лица, которые получили статус иностранного агента, или те, кто уклоняется от прохождения военной службы.

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Viiviien / Shutterstock.com

Марина Калегина
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