ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была утверждена форма бюллетеня, который будет использоваться на выборах президента РФ в этом году. Об этом телеграм-каналу сообщила пресс-служба ЦИК.
Избирательный бюллетень для выборов президента РФ – 2024. Изображение © t.me / ЦИК России
Фамилии кандидатов будут указаны в документе в алфавитном порядке. Бюллетень напечатан на бумаге белого цвета, а на лицевой стороне будет исполнена фоновая защитная сетка зелёного цвета.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами президента России в 95 стран мира. По её оценкам, ожидается до тысячи наблюдателей.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин