ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была утверждена форма бюллетеня, который будет использоваться на выборах президента РФ в этом году. Об этом телеграм-каналу сообщила пресс-служба ЦИК.

Избирательный бюллетень для выборов президента РФ – 2024. Изображение © t.me / ЦИК России

Фамилии кандидатов будут указаны в документе в алфавитном порядке. Бюллетень напечатан на бумаге белого цвета, а на лицевой стороне будет исполнена фоновая защитная сетка зелёного цвета.