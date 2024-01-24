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24 января, 10:34

ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была утверждена форма бюллетеня, который будет использоваться на выборах президента РФ в этом году. Об этом телеграм-каналу сообщила пресс-служба ЦИК.

Избирательный бюллетень для выборов президента РФ – 2024. Изображение © t.me / ЦИК России

Избирательный бюллетень для выборов президента РФ – 2024. Изображение © t.me / ЦИК России

Фамилии кандидатов будут указаны в документе в алфавитном порядке. Бюллетень напечатан на бумаге белого цвета, а на лицевой стороне будет исполнена фоновая защитная сетка зелёного цвета.

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами президента России в 95 стран мира. По её оценкам, ожидается до тысячи наблюдателей.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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