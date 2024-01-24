Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску ушёл в отставку

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил на брифинге, что уходит в отставку.

"С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — заявил политик.

Как сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании кабмина, вице-спикер парламента Михай Попшой будет назначен новым министром иностранных дел. Кроме того, будет создано Министерство европейской интеграции, которым будет руководить действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов. Попшой является вице-спикером Парламента Молдавии с 2019 года, а в 2017 году он стал вице-председателем правящей партии "Действие и солидарность".