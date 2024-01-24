Президент Чехии исключил шансы Украины на возвращение утраченных территорий
Президент Чехии Павел: Украина в будущем не вернёт утраченные территории
Украина не вернёт утраченные территории в ближайшее время. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передаёт портал aktualne.cz. Политик отметил, что Россия — определённо сильный противник, и призвал оценить реальную ситуацию, а не смотреть на мир через "розовые очки".
"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что отсутствие у США возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой. Некоторые западные эксперты считают, что если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Незалежную ждут очень печальные последствия.
ТАСС / AP / Christophe Ena