Президент Чехии исключил шансы Украины на возвращение утраченных территорий

Украина не вернёт утраченные территории в ближайшее время. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передаёт портал aktualne.cz. Политик отметил, что Россия — определённо сильный противник, и призвал оценить реальную ситуацию, а не смотреть на мир через "розовые очки".

"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.