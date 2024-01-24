Регион

Уведомления отключены

24 января, 11:39

Президент Чехии исключил шансы Украины на возвращение утраченных территорий

Президент Чехии Павел: Украина в будущем не вернёт утраченные территории

Украина не вернёт утраченные территории в ближайшее время. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передаёт портал aktualne.cz. Политик отметил, что Россия — определённо сильный противник, и призвал оценить реальную ситуацию, а не смотреть на мир через "розовые очки".

"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.

В США назвали сроки поражения Украины без поддержки партнёров
В США назвали сроки поражения Украины без поддержки партнёров

Ранее Лайф писал, что отсутствие у США возможности предоставить Украине финансовую помощь может обернуться для киевского режима катастрофой. Некоторые западные эксперты считают, что если американские законотворцы не предпримут по этому поводу никаких действий, то Незалежную ждут очень печальные последствия.

Обложка ©

ТАСС / AP / Christophe Ena

Александра Мышляева
  • Новости
  • чехия
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров