Шифр — "Банан вкусный": "Киллер" тайно снял переговоры об убийстве москвича по заказу матери В МВД РФ показали видео общения с "убийцей" подруги пенсионерки, заказавшей сына 24 января, 11:56 Обложка © t.me / Ирина Волк

Появилось видео переговоров подруги пенсионерки, которая искала убийцу для собственного сына из-за московской квартиры, с потенциальным наёмником. Кадрами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве пенсионерка заказала убийство собственного сына. Видео © t.me / Ирина Волк

"Ничего [отчёта о совершённом убийстве] не надо. Ты мне позвонишь и скажешь: "Бананы вкусные", — сказала приятельница потенциальному исполнителю, который тайно снимал переговоры на камеру.

"Киллер" позже отправил заказчице фотографии якобы убитого мужчины с гримом, имитирующим огнестрельное ранение. Получив кадры, подруга передала ему половину оговорённой суммы — полмиллиона рублей.

Напомним, 68-летняя пенсионерка из столичного района Выхино-Жулебино заказала убийство родного сына, с которым у неё были имущественные споры из-за квартиры. Найти наёмника ей помогла подруга. "Исполнитель" сделал вид, что согласился, но сам обратился в полицию. Женщине предоставили снимки с якобы убитым сыном. Преступницу задержали, когда она передавала деньги "исполнителю".

Авторы Татьяна Миссуми