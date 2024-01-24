"Последнее предупреждение": Эксперт раскрыл тайный смысл послания Лаврова на заседании ООН

Обращение главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН — "последнее предупреждение" перед "большим русским наступлением", рассказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

О самом наступлении в ходе заседания министр не говорил, отметил эксперт. Однако мероприятие, состоявшееся по запросу России, говорит само за себя. Он отметил, что события пересекаются с декабрём 2021 года, когда Россия дала последний шанс США договориться о гарантиях и мерах по обеспечению взаимной безопасности. Однако Штаты отвергли мирный жест России, поэтому и получили СВО, добавил журналист в беседе с "Царьградом".

Эксперт пояснил, что визит Лаврова был спланирован давно и не связан с обстрелами ВСУ Донецка и Белгорода, хотя в ходе выступления он упомянул о преступлениях Киева. Латышев рассказал, что место для "последнего предупреждения" также было выбрано неслучайно. Во-первых, по мнению эксперта, необходимо объяснить с трибуны ООН миру, почему победа так важна для России, русских и украинцев. Во-вторых, это важно было сделать в США, потому что от них в решении вопроса зависит многое.

"Лавров завершил своё выступление советом "внимательно прислушаться" к миролюбию России, "пока ещё есть время". А оно, похоже, будет продолжаться до того, пока этой весной на Украине не подсохнет земля. Это центральный смысловой посыл речи русского министра", — отметил журналист.