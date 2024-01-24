Охотовед рассказал, почему в последнее время добычей волков всё чаще становятся люди

Волки подходят близко к населённым пунктам из-за нехватки пищи в лесу, рассказал биолог-охотовед Валерий Кузенков. Ещё одной причиной частого нападения волков на людей является нехватка кадров среди охотников.

"За добычу волков сегодня где-то пытаются поощрять охотников, но это всё на уровне разговоров. Деньги часто не уплачиваются. Охотники возмущаются, потому что добыча волков очень затратная. Вот это большие затраты: солярка, бензин, амортизация машины, людское население", — отметил охотовед в беседе с РИА "ФедералПресс".

Он рассказал, что сейчас не хватает охотников-капканщиков и вабельщиков. Эксперт отметил, что раньше для регулировки популяции использовали яды под контролем государства и ветеринарных учреждений, но такой метод запретили. Сейчас охотники используют электронные манки, однако и их так просто не установишь. По словам Кузенкова, в основном охота ведётся в Костромской, Вологодской, Архангельской, Кировской областях, а также в Коми.

Волку требуется 5 кг свежего мяса в день, то есть полторы тонны в год, отметил охотник. Но из-за браконьеров, которые убивают лосей, косуль и других животных, хищники не наедаются и идут ближе к населённым пунктам в поисках пищи.