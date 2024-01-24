Когда бить тревогу?: Названы симптомы, позволяющие распознать расстройство психики

Возникающие у людей психические расстройства часто сопровождаются когнитивными искажениями, мешающими заболевшему критично воспринимать симптомы своей болезни. О том, на какие признаки ориентироваться, чтобы распознать психическое заболевание, рассказала клинический психолог Татьяна Метелёва.

"Большая беда и трудность психического расстройства заключается в том, что его проявления развиваются постепенно и входят в картину мира и знания о себе. Например, человек может говорить, что он бывает излишне эмоциональным или чувствительным, сильно реагирует на какие-то внешние раздражители, но не воспринимать эти особенности как серьёзную патологию", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

При этом одним из главных признаков проблем с психическим здоровьем является нарушение сна, подчеркнула медик. Очень опасным симптомом является бессонница, которую огромное количество людей игнорируют. Если вы не смогли уснуть до утра и лишь под конец на два-три часа "провалились" в беспокойный сон, то следует обратиться к медицинскому специалисту за консультацией.

Другим частым симптомом являются галлюцинации или бред. И это уже повод для срочного визита к психиатру. Проблема в том, что больной зачастую не может самостоятельно распознать у себя эти состояния, а близким сложно отследить развитие проблемы. Во многих случаях она строится вокруг вполне реального события и из-за этого совсем не выглядит ненастоящей или надуманной, отметила глава Клиники доктора Исаева.

Ещё один хрестоматийный признак — нарушение поведения, повышенная агрессия, истеричность и склонность впадать в аффект. Человек с лёгкостью выходит из себя даже, казалось бы, из-за незначительного раздражителя, пояснила психолог.

Кроме того, частым симптомом является возросшая эмоциональная переменчивость с огромным диапазоном состояний. Утратившие психическое равновесие люди способны проделать путь от эйфории к беспроглядной тоске и обратно всего за пару-тройку часов, продолжила собеседница издания.

Последним и при этом самым важным проявлением недуга психики является утрата социальной и бытовой адаптации. Её обычно легко определить. Например, раньше человек успешно выполнял свои обязанности и со всеми ладил, а потом вдруг всё стало валиться из рук, начались постоянные скандалы и конфликты.

"Человек теряет отношения с другими людьми, у него "плывёт" режим, он становится более беспомощным в бытовом плане, начинают страдать навыки самообслуживания, он меньше заботится о себе. Всё это является признаками начавшейся дезадаптации, которая в дальнейшем будет только прогрессировать", — пояснила эксперт.

Психические расстройства в большинстве случаев приводят к дезадаптации в разных сферах. Помочь людям с такими заболеваниями может психосоциальная реабилитация, благодаря которой можно качественно жить в длительной ремиссии почти с любым расстройством психики, заключила Метелёва.