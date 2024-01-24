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24 января, 13:16

Директор института РАН лишился поста после слов о болезнях "грешников" и 900-летних людях

Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, говорившего о 900-летних людях

Бывший директор ИОГен РАН Александр Кудрявцев. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Бывший директор ИОГен РАН Александр Кудрявцев. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым, который отличился не очень научными высказываниями о 900-летних людях и болезнях "грешников". Исполняющим обязанности вместо уволенного доктора биологических наук назначен Андрей Мисюрин, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук", — уточнили в пресс-службе.

В марте 2023 года Кудрявцев рассказал на международной научно-богословской конференции "Бог – человек – мир", что до Всемирного потопа люди жили 900 с лишним лет. Помимо этого он запомнился высказыванием о том, что генетические болезни связаны с "родовым и личным грехом".

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А ранее газета The Guardian опубликовала статью о том, что учёные обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные зомби-вирусы. Специалисты забили тревогу и заявили, что они могут грозить человечеству новой пандемией. Экстрасенсы объяснили, грозит ли Земле атака зомби-вирусов из Сибири.

Андрей Бражников
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