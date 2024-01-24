В ФАС назвали две компании, доминирующие на российском рынке маркетплейсов
ФАС: Ozon и Wildberries занимают около 80% рынка интернет-магазинов в России
Маркетплейсы Wildberries и Ozon к настоящему времени занимают доминирующее положение на российском рынке интернет-магазинов. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) со ссылкой на проведённое исследование.
Так, согласно результатам анализа состояния конкуренции, эти маркетплейсы занимают около 80% российского рынка. В настоящее время компании совместно со службой работают над добровольным устранением нарушений. В ФАС отметили, что россияне часто жалуются на работу интернет-магазинов.
"Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", — заявил глава службы Максим Шаскольский.
Ранее Лайф писал, что на работу Wildberries жаловались и сотрудники маркетплейса, в результате чего депутаты вручили представителям компании ноту. А ранее стало известно, что компания решила ввести комиссию за оплату товаров банковскими картами Visa и Mastercard. Внимание на нововведение обратили в Генпрокуратуре РФ, которая вызвала руководство маркетплейса на серьёзный разговор. В Госдуме же введение комиссии назвали "актом монопольного произвола".
ТАСС / Zuma