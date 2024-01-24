В ФАС назвали две компании, доминирующие на российском рынке маркетплейсов

Маркетплейсы Wildberries и Ozon к настоящему времени занимают доминирующее положение на российском рынке интернет-магазинов. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) со ссылкой на проведённое исследование.

Так, согласно результатам анализа состояния конкуренции, эти маркетплейсы занимают около 80% российского рынка. В настоящее время компании совместно со службой работают над добровольным устранением нарушений. В ФАС отметили, что россияне часто жалуются на работу интернет-магазинов.

"Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", — заявил глава службы Максим Шаскольский.