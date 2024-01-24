Регион

Уведомления отключены

24 января, 13:42

В ФАС назвали две компании, доминирующие на российском рынке маркетплейсов

ФАС: Ozon и Wildberries занимают около 80% рынка интернет-магазинов в России

Маркетплейсы Wildberries и Ozon к настоящему времени занимают доминирующее положение на российском рынке интернет-магазинов. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) со ссылкой на проведённое исследование.

Так, согласно результатам анализа состояния конкуренции, эти маркетплейсы занимают около 80% российского рынка. В настоящее время компании совместно со службой работают над добровольным устранением нарушений. В ФАС отметили, что россияне часто жалуются на работу интернет-магазинов.

"Есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний МСП на работу маркетплейсов. Они поступают постоянно. Чаще всего жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов", — заявил глава службы Максим Шаскольский.

В России ввели ограничения для маркетплейсов
В России ввели ограничения для маркетплейсов

Ранее Лайф писал, что на работу Wildberries жаловались и сотрудники маркетплейса, в результате чего депутаты вручили представителям компании ноту. А ранее стало известно, что компания решила ввести комиссию за оплату товаров банковскими картами Visa и Mastercard. Внимание на нововведение обратили в Генпрокуратуре РФ, которая вызвала руководство маркетплейса на серьёзный разговор. В Госдуме же введение комиссии назвали "актом монопольного произвола".

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Ян Поланин
  • Новости
  • wildberries
  • ФАС РФ
  • Бизнес
  • Потребительский рынок
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров