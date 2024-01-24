Азербайджанская делегация в знак протеста прекратила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором объявила о завершении сотрудничества с объединением, а также о выходе делегации из сессии в Страсбурге. В сообщении сказано, что ПАСЕ используется как платформа для нападок и шантажа.
"Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить своё сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении делегации Азербайджана.
Там отметили, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации.
А ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Еревану следует заключить соглашение о контроле над вооружениями. Пашинян отметил, что ранее он предлагал азербайджанской стороне произвести зеркальный отвод обеих армий от линии границы, которая была определена Алма-Атинской декларацией 1991 года.
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