Азербайджанская делегация в знак протеста прекратила сотрудничество с ПАСЕ

Азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила с заявлением, в котором объявила о завершении сотрудничества с объединением, а также о выходе делегации из сессии в Страсбурге. В сообщении сказано, что ПАСЕ используется как платформа для нападок и шантажа.

"Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить своё сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении делегации Азербайджана.

Там отметили, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации.