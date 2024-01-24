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24 января, 15:06

В Москве совершено нападение на полицейского, преступник в бегах

В Москве неизвестный ударил ножом полицейского при проверке документов

Место нападения на полицейского. Обложка © Прокуратура Москвы

Место нападения на полицейского. Обложка © Прокуратура Москвы

На западе Москвы неизвестный ранил сотрудника полиции при проверке документов и скрылся с места происшествия. Страж порядка выжил и находится в больнице, сообщают столичные прокуратура и СК.

"По предварительным данным, на улице Бобруйской мужчина в ответ на законные требования сотрудника правоохранительного органа напал на него и применил нож, нанеся им удар. Сотруднику потребовалась медицинская помощь", — уточнили в прокуратуре.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Раненый полицейский доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следователи осмотрели место происшествия. Розыск злоумышленника — на контроле в прокуратуре.

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А ранее в ульяновской кальянной члены организованной преступной группировки пытались убить полицейского. Нападение произошло в заведении "Дуть", где 31-летний старший оперуполномоченный уголовного розыска отдыхал с другом.

Андрей Бражников
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