В Москве совершено нападение на полицейского, преступник в бегах

На западе Москвы неизвестный ранил сотрудника полиции при проверке документов и скрылся с места происшествия. Страж порядка выжил и находится в больнице, сообщают столичные прокуратура и СК.

"По предварительным данным, на улице Бобруйской мужчина в ответ на законные требования сотрудника правоохранительного органа напал на него и применил нож, нанеся им удар. Сотруднику потребовалась медицинская помощь", — уточнили в прокуратуре.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Раненый полицейский доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следователи осмотрели место происшествия. Розыск злоумышленника — на контроле в прокуратуре.