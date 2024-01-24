На Кубани очевидцы спасли щенков, которых цинично пыталась утопить улыбчивая пенсионерка
На Кубани пенсионерке грозит пять лет тюрьмы за попытку утопить щенков
Пенсионерку из Абинска на Кубани будут судить за попытку убийства щенков. 69-летняя женщина хотела утопить их в озере, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Пенсионерка пыталась утопить щенков в Абинске. Видео © Telegram / "Краснодар и край"
"В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трёх щенков в озере на территории Центрального парка", — говорится в сообщении.
Живодёрка посадила животных в коробку, обмотала скотчем и бросила в воду. Это заметили очевидцы и тут же бросились щенкам на помощь. Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы, против неё возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее Лайф рассказывал, что в городе Крымске Краснодарского края жители обнаружили в мусорном контейнере покалеченную породистую собаку, которая была истощена и не могла самостоятельно выбраться. Пса достали и передали ветеринарам, а позже его взяла на передержку девушка, которая и обнаружила животное в мусорном бачке.
Telegram / "Краснодар и край"