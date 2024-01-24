На Кубани очевидцы спасли щенков, которых цинично пыталась утопить улыбчивая пенсионерка

Пенсионерку из Абинска на Кубани будут судить за попытку убийства щенков. 69-летняя женщина хотела утопить их в озере, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пенсионерка пыталась утопить щенков в Абинске. Видео © Telegram / "Краснодар и край"

"В Абинске 69-летняя местная жительница пыталась утопить трёх щенков в озере на территории Центрального парка", — говорится в сообщении.

Живодёрка посадила животных в коробку, обмотала скотчем и бросила в воду. Это заметили очевидцы и тут же бросились щенкам на помощь. Теперь женщине грозит до пяти лет тюрьмы, против неё возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.