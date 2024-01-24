Во Вселенной нашли 85 новых пригодных для переселения землян планет

Учёные из Уорикского университета Британии обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура которых подходит для жизни людей. При этом учёные отметили, что каждая из планет больше Земли минимум в 1,4 раза и потенциально пригодна для переселения человечества.

"Учёные из Уорикского университета обнаружили ещё 85 экзопланет, планет за пределами нашей Солнечной системы… Как и Земля, они потенциально находятся на нужном расстоянии от своих звёзд, чтобы иметь температуру, которая может поддерживать жизнь, так называемую зону возможного обитания", — сообщила газета Daily Mail.

Там рассказали, что каждая из планет больше Земли минимум в 1,4 раза, максимум — более чем в 40 раз. Также уточняется, что некоторые объекты могут находиться в отдельной системе, какие-то могут состоять из газа, а какие-то — иметь твёрдую оболочку.

Выяснилось, что планеты вращаются вокруг своих звёзд медленнее по сравнению с другими экзопланетами. От 20 до 700 суток занимает один оборот, хотя стандартным показателем считаются 3–10 дней. Это означает, что экзопланета находится дальше от звезды, поэтому имеет более прохладную температуру.

Из 85 обнаруженных планет 60 представляют собой совершенно новое открытие. Оставшиеся 25 обнаружили независимые команды, информация о них уже находилась среди данных телескопа НАСА, отметили учёные.