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24 января, 16:59

Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Москве

Место нападения на полицейского. Обложка © Прокуратура Москвы

Место нападения на полицейского. Обложка © Прокуратура Москвы

В Москве задержали подозреваемого в нападении на сотрудника полиции при проверке документов. В СУ СКР по столице сообщили, что следователи управления вместе с сотрудниками полиции оперативно установили его личность.

"Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — уточнили в управлении.

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Нападение было совершено сегодня днём на улице Бобруйской. Страж порядка получил ножевое ранение, но выжил и находится в больнице. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Андрей Бражников
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