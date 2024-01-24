Задержан подозреваемый в нападении на полицейского в Москве
Место нападения на полицейского. Обложка © Прокуратура Москвы
В Москве задержали подозреваемого в нападении на сотрудника полиции при проверке документов. В СУ СКР по столице сообщили, что следователи управления вместе с сотрудниками полиции оперативно установили его личность.
"Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", — уточнили в управлении.
Нападение было совершено сегодня днём на улице Бобруйской. Страж порядка получил ножевое ранение, но выжил и находится в больнице. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".