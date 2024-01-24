Трое детей-сирот сбежали из центра помощи в Вологде

Юноша и две девочки совершили побег из Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Поиском несовершеннолетних сирот уже сутки занимаются местные волонтёры и добровольцы. Подробности инцидента и приметы подростков сообщили в поисковом отряде "Ты не один".

Самовольно покинуть учреждение компания решилась 23 января около 21:00. Ранее каждый из ребят уже совершал попытки побега. В настоящий момент какая-либо информация об их местонахождении отсутствует, найти подростков по "горячим следам" не удалось.

Опознать пропавшего 14-летнего Глеба Яхновского можно по худощавому телосложению, светлым волосам и чёрной одежде: толстовке, куртке и спортивным штанам. Его сверстница Арина Ляпина была одета в чёрные куртку и джинсы, а также белые кроссовки. Она имеет плотное телосложение и тёмные волосы. 16-летняя Анастасия Горушкина — девочка худощавого телосложения с тёмными волосами и карими глазами. Была одета в толстовку, куртку и джинсы чёрного цвета. Любую информацию о пропавших детях просят сообщать по телефону ПСО +7 911 505-68-98 или на 102.