Участников гонок в Москве, видео которых опубликовал автоблогер, задержали

В Москве двое водителей устроили опасные заезды на Кутузовском проспекте. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оба были задержаны на 48 часов.

"В отношении одного из них составлено 18 административных материалов. Пять протоколов об административных правонарушениях — в отношении другого. Выяснилось также, что в течение последнего года он привлекался к административной ответственности 270 раз за нарушение правил дорожного движения", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Участников гонок в центре Москвы задержали на 48 часов. Видео © Telegram / Ирина Волк

На опубликованных кадрах задержанные говорят, что осознавали, что действуют опасно для окружающих: превышают скорость, выезжают на чужие полосы движения, едут на красный. Сейчас они пребывают в ОМВД России по району Дорогомилово. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео с молодыми людьми, на высокой скорости перестраивающимися между автомобилями на Кутузовском проспекте, ранее опубликовал автоблогер Гаджи Гаджиев. В отношении него Следственный комитет 23 января возбудил уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Позднее одного из участников опасных заездов задержали, второй пришёл в полицию сам.

Отрывок из видео с опасными гонками по улицам Москвы. Видео © Telegram / Что там в Москве?