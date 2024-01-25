В Одессе во время воздушной тревоги поражён промышленный объект

В Одессе во время ночной воздушной тревоги было поражено промышленное предприятие. Об этом информировал глава областной военной администрации Олег Кипер.

"В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект. <...> Предварительно, известно о двух пострадавших", — написал он в телеграм-канале.

Накануне, 24 января, воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Харькове.