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25 января, 02:38

В Одессе во время воздушной тревоги поражён промышленный объект

В Одессе во время ночной воздушной тревоги было поражено промышленное предприятие. Об этом информировал глава областной военной администрации Олег Кипер.

"В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект. <...> Предварительно, известно о двух пострадавших", — написал он в телеграм-канале.

Накануне, 24 января, воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Харькове.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отменил праздничные мероприятия, приуроченные к грядущему дню рождения. 25 января политику исполняется 46 лет.

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t.me / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Лариса Сафронова
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