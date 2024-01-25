В Одессе во время воздушной тревоги поражён промышленный объект
В Одессе во время ночной воздушной тревоги было поражено промышленное предприятие. Об этом информировал глава областной военной администрации Олег Кипер.
"В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект. <...> Предварительно, известно о двух пострадавших", — написал он в телеграм-канале.
Накануне, 24 января, воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Сообщалось о серии взрывов в Одессе и Харькове.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отменил праздничные мероприятия, приуроченные к грядущему дню рождения. 25 января политику исполняется 46 лет.
t.me / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)