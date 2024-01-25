Южно-Сахалинский аэропорт закрылся на сутки из-за снежного циклона

Охватившая Южно-Сахалинск снежная метель привела к временному прекращению функционирования международного аэропорта имени Антона Чехова в областном центре. Об приостановке работы сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с осложнениями по причине циклона аэродром "Южно-Сахалинск" закрыт до 10:00 [02:00 по мск] 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов", — гласит заявление.

По данным пресс-службы, обильные осадки вкупе с порывами ветра до 23 метров в секунду привели к существенному снижению видимости на взлётно-посадочных полосах. Службы аэропорта круглосуточно очищают ВПП.