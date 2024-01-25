СК возбудил дело на тамбовскую ОПГ, которую создала девушка-подросток

По информации канала, агрессивную "банду" сколотила из своих сверстников 17-летняя учащаяся местного юридического колледжа Карина. Она провоцировала конфликты и первой начинала избивать жертв, тогда как её знакомые помогали лидеру и снимали шок-контент на камеру, а видео выкладывали в Интернет. Всего в ОПГ состоит порядка десяти человек. Практически все они из неблагополучных семей. За неделю от нападений пострадало около пяти местных жителей, среди которых беременная девушка.