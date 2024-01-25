СК возбудил дело на тамбовскую ОПГ, которую создала девушка-подросток
SHOT: 17-летняя жительница Тамбова создала подростковую ОПГ из сверстников
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападений членов подростковой ОПГ на школьников и студентов в Тамбове. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подростковая ОПГ в Тамбове. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, агрессивную "банду" сколотила из своих сверстников 17-летняя учащаяся местного юридического колледжа Карина. Она провоцировала конфликты и первой начинала избивать жертв, тогда как её знакомые помогали лидеру и снимали шок-контент на камеру, а видео выкладывали в Интернет. Всего в ОПГ состоит порядка десяти человек. Практически все они из неблагополучных семей. За неделю от нападений пострадало около пяти местных жителей, среди которых беременная девушка.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время правоохранительные органы работают с нападавшими и их родителями.
Ранее Лайф писал, что "банда" девушки-подростка совершила нападение на посетителей торгового центра. Участники ОПГ также преследовали молодого человека и провоцировали его на эмоции. Региональная прокуратура организовала проверку.
t.me / SHOT