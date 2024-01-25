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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно ушёл в отставку

25 января, 07:34
Анатолий Локоть. Обложка © ТАСС / Ростислав Нетисов

Анатолий Локоть. Обложка © ТАСС / Ростислав Нетисов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально досрочно сложил с себя полномочия, которые должны были прекратиться лишь в сентябре 2024 года. Политик увольняется по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию", — отмечается в заявлении мэрии.

Там напомнили, что на место чиновника теперь назначен его первый заместитель Олег Клемешов. В полном объёме он приступит к своим обязанностям с 26 января.

СМИ узнали, куда уйдёт мэр Новосибирска Локоть
СМИ узнали, куда уйдёт мэр Новосибирска Локоть

Напомним, в конце декабря прошлого года уже сообщалось, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, политик уходит в отпуск с последующим увольнением. На пост врио главы города был назначен Олег Клемешов, который раньше занимал пост вице-мэра.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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