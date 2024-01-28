Международный день без Интернета, День открытия Антарктиды, Павлов день: праздники и приметы 28 января Сегодня, 28 января 2024 года, в России нет праздников государственных, но можно отметить несколько неофициальных. Среди них есть те, что касаются Интернета, а также посвящённые первооткрывателям, изменившим историю. На Руси же эта дата была недоброй, колдовской. 27 января, 21:01 28 января 2024 года отмечается Международный день без Интернета. Обложка © Freepik / stockking

Международный день без Интернета

В этом году на 28 января в России и других странах приходится праздник под названием Международный день без Интернета (International Internet-Free Day). Несколько фактов о нём: Это неформальный интернациональный праздник.

Появился в Британии в начале двухтысячных, разошёлся по миру.

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье января.

В 2024 году приходится на 28 января.

Цель — призывать всех хотя бы на день отвлечься от соцсетей и мессенджеров.

Свою историю праздник ведёт с начала 2000-х годов. Есть две версии относительно его появления. Согласно первой, инициатором стал Британский институт социальных изобретений, а согласно второй — британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org.

То есть Международный день без Интернета появился в те годы, когда люди ещё и подумать не могли, какое место займёт Всемирная паутина в жизни людей. Тогда ещё было сложно представить, что у каждого в кармане будет смартфон, который по сути является маленьким компьютером, открывающим доступ к бесконечному общению в соцсетях и мессенджерах, просмотру забавных видео, прослушиванию музыки. Каждый день миллионы (если не миллиарды) человек сразу берут в руки смартфон, едва проснувшись, а вечером засыпают, прокрутив ленту сообщений.

Цель праздника — попытаться изменить эту ситуацию хоть на один день: призвать каждого отложить на 24 часа смартфон, по возможности не заглядывать в компьютеры и планшеты. Ведь в реальном мире по-прежнему столько всего интересного. Вот несколько вариантов, как можно провести этот праздник: Пообщаться с друзьями и родными вживую.

Почитать давно отложенную печатную книгу.

Сходить в кино.

Прогуляться до любимого места.

Покататься на лыжах, коньках.

Отправиться в путешествие в ближайший город.

День защиты персональных данных

28 января отмечается День защиты персональных данных. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

В этом году так совпало, что 28 января в России и за рубежом отмечается ещё один праздник, касающийся темы Интернета, — Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Рассказываем о нём: Это интернациональный официальный праздник, памятный день.

Отмечается ежегодно 28 января, по календарю не смещается.

Установлен по решению Комитета министров Совета Европы в 2006 году.

Был приурочен к 25-летию подписания Конвенции СЕ о защите данных (28 января 1981 года).

Россия подписала её в 2001 году.

Персональные данные — это любая информация о человеке, начиная с его фамилии, имени, отчества и заканчивая банковскими счетами, историей болезни. До появления компьютерных сетей и баз данных она хранилась в бумажных архивах или картотеках частных компаний, украсть и массово использовать её было трудно. Но по мере развития Интернета, цифровизации эти данные стали всё чаще храниться на серверах, а злоумышленники быстро нашли возможность их похищать, минуя многочисленные уровни защиты. Такую информацию можно продавать. Она полезна, например, для рекламодателей, а также для мошенников.

В наши дни уже не являются редкостью сообщения о том, что хакеры украли у той или иной компании базу данных всех клиентов. Речь в таких случаях может идти о многомиллионных строках информации. Её затем выставляют на продажу в Даркнете — закрытой части Интернета, где торгуют нелегальным товаром.

Всё время появляются новые уровни защиты такой информации, но и преступники не стоят на месте. Кстати, в России сейчас рассматривается законопроект о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании, если она допустила утечку. Это должно мотивировать бизнес лучше защищать персональные данные клиентов.

День рождения дизельного двигателя

28 января отмечается День рождения дизельного двигателя. Рудольф Дизель на немецкой почтовой марке 1958 года. Фото © Wikipedia / NobbiP

28 января в России можно отметить праздник, посвящённый изобретению, которое изменило мир, — на эту дату приходится День рождения дизельного двигателя. Коротко об этом событии: Это международный памятный день.

Ежегодно отмечается 28 января, по календарю не смещается.

Приурочен к дате первого успешного испытания такого агрегата.

В феврале 1892 года произошло знаменательное событие: немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на своё изобретение под сухим названием "Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей". Принцип, изложенный в этом документе, в наше время применяется в дизельных двигателях, которые называют по фамилии их создателя.

А ровно 127 лет назад, 28 января 1897 года, произошло следующее историческое событие: Рудольф Дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа с самовоспламенением топлива от сжатия. Как выяснилось затем, коэффициент полезного действия такого агрегата оказался значительно выше, чем у бензиновых двигателей.

Одним из первых предприятий, освоивших выпуск дизельных двигателей, стал Аугсбургский завод, на базе которого затем появилась машиностроительная фирма MAN. В России же первый отечественный дизель был собран в 1899 году. Это было сделано в Санкт-Петербурге заводом "Людвиг Нобель".

Одна из особенностей дизельных двигателей в том, что они менее привередливы к топливу. Например, некоторые из них могут работать на мазуте, рапсовом, подсолнечном масле и даже на сырой нефти. Правда, при этом есть много вопросов к экологичности таких агрегатов, из-за чего их популярность уже прошла пик и теперь падает. На смену им приходят электродвигатели.

День открытия Антарктиды

28 января отмечается День открытия Антарктиды. Фото © Lotus Communications / ТАСС

На 28 января в России также приходится праздник, посвящённый всемирно значимому достижению отечественных исследователей, — День открытия Антарктиды. Коротко о нём: Это международный памятный день.

Ежегодно отмечается 28 января (16 января по старому стилю).

В России ему обычно посвящены различные выставки, семинары, лекции.

Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года Первой русской антарктической экспедицией. Она достигла ледяного материка на шлюпах "Восток" и "Мирный" под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева.

Предположения о том, что на самом краю Земли есть покрытая снегом и льдом загадочная земля, строили ещё географы Древнего мира. Спустя много веков найти её пытались португалец Фернан Магеллан, англичанин Джеймс Кук и другие, но безуспешно.

Удача улыбнулась российской экспедиции, которая вышла 6 (16) июля 1819 года из Кронштадта в Рио-де-Жанейро. Целью были открытия "в возможной близости Антарктического полюса". По пути было отрыто множество мысов, заливов, островов. Плавание было чрезвычайно трудным и опасным, ведь на небольших деревянных судах нужно было маневрировать вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане. Следуя курсом на юг, русские мореплаватели 16 (28) января в районе 69°21' – 69°29' южной широты и 2°14' – 2°35' западной долготы открыли шестой материк Земли. В сумме в этой экспедиции два экипажа под руководством Беллинсгаузена и Лазарева проделали путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора.

Приметы 28 января

День памяти преподобного Павла Фивейского

Русская православная церковь 28 января чтит память преподобного Павла Фивейского — первого христианского монаха. По преданию, он прожил 113 лет в III–IV веках, из них 91 год — в отшельничестве. Ушёл в пустыню он из родного города Фиваида, что на территории нынешнего Египта. Причиной стали гонения императора Декия на христиан. Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, никому не ведомый, жил в ней и неустанно молился Богу днём и ночью. Лишь перед смертью его навестил преподобный Антоний, который тоже был отшельником.

Павлов день

На Руси в эту дату отмечали Павлов день. Связывали его не с христианскими подвигами отшельника, а с языческими верованиями. Считалось, что именно в этот день колдуны обучают своих учеников, а те испытывают свои умения на людях. Было принято испечь каравай, освятить его в церкви и дать по кусочку каждому члену семьи. Беременным в эту дату запрещали выходить на улицу и общаться с кем-то, кроме домочадцев, чтобы колдуны не навредили. Считалось, что в Павлов день одежда должна быть полностью чистой, чтобы пятнами не привлекать несчастья. Чтобы не навлечь беду, старались не вступать в ссоры и конфликты, а ещё лучше не обсуждать глобальные планы на будущее, особенно если они касаются переезда, женитьбы и других серьёзных шагов: можно всё испортить.

Погодные приметы 28 января

Звёздное небо вечером — к приходу морозов.

Сильный ветер — к дождливым весне и лету.

Заря короткая — к снегопаду.

Вороны раскаркались — тепло не за горами.

Именинники 28 января

28 января именины может отмечать российский актёр Павел Деревянко. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 28 января, именины могут отмечать: Елена

Гавриил

Алёна

Иван

Илона

Михаил

Павел

Прохор.

Авторы Вадим Андреев