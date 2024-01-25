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В Ленобласти задержали пару, подбросившую оду Бандере на украинском в магазин

25 января, 09:18
Полиция задержала пару, оставлявшую стихи про Бандеру в магазине в Петербурге. Обложка © Shutterstock

Полиция задержала пару, оставлявшую стихи про Бандеру в магазине в Петербурге. Обложка © Shutterstock

В Ленинградской области полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают в распространении открыток со стихами, восхваляющими лидера украинских националистов Степана Бандеру. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным следствия, 63-летний уроженец Украины и его спутница прикрепили к витрине гипермаркета на Таллинском шоссе новогоднюю открытку на украинском языке, где упоминался и восхвалялся Бандера. Также парочка оставляла подобные записки в упаковках продуктов в магазине.

Полиция провела обыски в доме задержанных. Были обнаружены листы с упомянутыми текстами, а также флешки и принтер, которые могли использоваться для преступления. Сейчас обоих отправили в СИЗО.

Одним из главарей белгородской банды, терроризировавшей прохожих, оказался уроженец Украины
Одним из главарей белгородской банды, терроризировавшей прохожих, оказался уроженец Украины

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. При этом у него за плечами оказалось два выполненных задания из Киева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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