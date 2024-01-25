В Ленобласти задержали пару, подбросившую оду Бандере на украинском в магазин 25 января, 09:18 Полиция задержала пару, оставлявшую стихи про Бандеру в магазине в Петербурге. Обложка © Shutterstock

В Ленинградской области полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают в распространении открыток со стихами, восхваляющими лидера украинских националистов Степана Бандеру. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным следствия, 63-летний уроженец Украины и его спутница прикрепили к витрине гипермаркета на Таллинском шоссе новогоднюю открытку на украинском языке, где упоминался и восхвалялся Бандера. Также парочка оставляла подобные записки в упаковках продуктов в магазине.

Полиция провела обыски в доме задержанных. Были обнаружены листы с упомянутыми текстами, а также флешки и принтер, которые могли использоваться для преступления. Сейчас обоих отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. При этом у него за плечами оказалось два выполненных задания из Киева.

Авторы Татьяна Миссуми