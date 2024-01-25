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25 января, 09:27

В Ингушетии ветеринары спасли от смерти енота, на двое суток застрявшего в сети

В Ингушетии ветеринары спасли жизнь енота, который находился при смерти после того, как запутался в сетке и провёл в ней порядка двух суток. Об этом сообщил телеграм-канал "Сапа Кавказ".

В Ингушетии ветеринары спасли от смерти енота, застрявшего в сетке на двое суток. Видео © t.me / "Сапа Кавказ"

Животное обнаружил житель города Сунжа на берегу реки. Зверь был сильно измотан и едва дышал. Мужчина отвёз енота к ветеринару.

"Когда енота к нам привезли, у него уже не было признаков активной жизни. Дыхание было нулевое. Но потихоньку он начал приходить в себя. Он был очень обессилен. Лечение ему помогло", цитирует канал врача-ветеринара Аюпа Мурзабекова.

Сейчас полосатый пациент живёт у спасшего его мужчины. Благодетель не хочет отпускать четырёхлапого гостя на волю, пока зверь окончательно не поправится.

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Юрий Лысенко
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