В Ингушетии ветеринары спасли от смерти енота, на двое суток застрявшего в сети
В Ингушетии ветеринары спасли жизнь енота, который находился при смерти после того, как запутался в сетке и провёл в ней порядка двух суток. Об этом сообщил телеграм-канал "Сапа Кавказ".
В Ингушетии ветеринары спасли от смерти енота, застрявшего в сетке на двое суток. Видео © t.me / "Сапа Кавказ"
Животное обнаружил житель города Сунжа на берегу реки. Зверь был сильно измотан и едва дышал. Мужчина отвёз енота к ветеринару.
"Когда енота к нам привезли, у него уже не было признаков активной жизни. Дыхание было нулевое. Но потихоньку он начал приходить в себя. Он был очень обессилен. Лечение ему помогло", — цитирует канал врача-ветеринара Аюпа Мурзабекова.
Сейчас полосатый пациент живёт у спасшего его мужчины. Благодетель не хочет отпускать четырёхлапого гостя на волю, пока зверь окончательно не поправится.
Ранее Лайф рассказывал о том, как на Кубани очевидцы спасли щенков, которых цинично пыталась утопить улыбчивая пенсионерка. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы.
Shutterstock