Иностранные студенты рассказали о "русской магии", которую изучили, живя во Владивостоке

Студенты из Конго, Китая и Индии, учащиеся в Владивостокском государственном университете, снялись в ролике, посвящённом Дню студента, который отмечается 25 января. Они рассказали о своём быте в общежитии и студенческих традициях.

Иностранные студенты — о жизни в России. Видео © T.me / Amur Mash

"Русская культура очень крутая. Например, я изучил русскую магию. Чтобы всё пошло по плану, надо стучать по дереву", — рассказал студент из Конго в видео, размещённом в телеграм-канале Amur Mash.

Ещё один студент заявил, что иностранцы, учащиеся в ВВГУ, перенимают много русских традиций. Так, перед экзаменами они кладут монетку в ботинок для удачи, кричат из окна: "Халява, приди!", сидят на дорожку, а также не брезгуют готовить пельмени в чайнике.