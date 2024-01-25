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25 января, 10:07

Песков призвал не искать месседж для НАТО в полёте Путина в Калининград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать месседж для стран НАТО в поездке российского лидера Владимира Путина в Калининград. Он подчеркнул, что глава государства просто делает свою работу.

Песков призвал не искать месседж для НАТО в полёте Путина в Калининград. Видео © LIFE

"Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов. Это экономика, проекты соцэкономразвития отдельно взятых регионов, сегодня совещание по развитию Калининграда. Это главная задача, а не месседжи", — заметил представитель Кремля.

Песков также рассказал, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента Владимира Путина в Калининград — борт летел над нейтральными водами. Во время рабочей поездки Путин намерен встретиться со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, президент переговорит с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.

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Александр Юнашев
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