Песков призвал не искать месседж для НАТО в полёте Путина в Калининград
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать месседж для стран НАТО в поездке российского лидера Владимира Путина в Калининград. Он подчеркнул, что глава государства просто делает свою работу.
Песков призвал не искать месседж для НАТО в полёте Путина в Калининград. Видео © LIFE
"Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не месседж странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов. Это экономика, проекты соцэкономразвития отдельно взятых регионов, сегодня совещание по развитию Калининграда. Это главная задача, а не месседжи", — заметил представитель Кремля.
Песков также рассказал, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента Владимира Путина в Калининград — борт летел над нейтральными водами. Во время рабочей поездки Путин намерен встретиться со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, президент переговорит с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.
LIFE