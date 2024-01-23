Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретятся до конца этой недели
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут переговоры до конца этой недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это будет скоро, это будет до конца этой недели. Мы сообщим всё своевременно", — сказал Песков журналистам.
Как сообщал Лайф, Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства. По его словам, переговоры пройдут в формате "один на один". Позже в Кремле подтвердили подготовку встречи.
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LIFE / Павел Баранов