Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретятся до конца этой недели

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут переговоры до конца этой недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет скоро, это будет до конца этой недели. Мы сообщим всё своевременно", — сказал Песков журналистам.