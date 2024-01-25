Думал, что пришёл к своим: Российский боец рассказал о курьёзном случае с офицером ВСУ
МО: Солдат ВС РФ взял в плен командира боевиков ВСУ в тылу противника
Российский военнослужащий с позывным Лёва взял в плен офицера боевиков ВСУ в тылу противника, который думал, что пришёл к своим подчинённым. Об этом он рассказал в интервью Минобороны РФ.
Солдат ВС РФ о пленении офицера ВСУ. Видео © t.me / Минобороны России
"Запрыгнули в тыл противнику. Так получилось, что к нам пришёл их непосредственный начальник. Но он не ожидал, что мы там окажемся", — сообщил военнослужащий.
В Минобороны отметили, что после пленения украинского командира Лёва лично отправился разведывать вражеские позиции, в результате чего он и его группа отправились на штурм. Российские военные успешно забрали господствующую высоту противника.
Ранее Лайф писал, что российский боец взял в плен шестерых украинских боевиков. Примечательно, что сам военнослужащий ВС РФ в этот момент был ранен. Солдату вручили орден Мужества.
T.me / Минобороны России