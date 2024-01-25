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25 января, 11:02

В Москве расследуют загадочную смерть трёх мужчин, на телах которых не нашли повреждений

СК начал проверку после обнаружения тел трёх мужчин в квартире на севере столицы

Обложка © T.me / Столичный СК

Обложка © T.me / Столичный СК

В Москве правоохранители обнаружили тела трёх мужчин в квартире жилого дома на улице Дубнинской. Отмечается, что у найденных трупов отсутствуют телесные повреждения, сообщили в СК России. В ведомстве добавили, что органы начали доследственную проверку.

"В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы", рассказали в пресс-службе.

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А ранее Лайф писал, что в Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку, её изуродованное тело нашли 22 января возле мусорных баков. На ногах и голове жертвы были пакеты, само тело было сложено пополам, связано верёвкой и лежало в большой хозяйственной сумке.

Александра Мышляева
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