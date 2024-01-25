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25 января, 11:22

Аксёнов ввёл особый режим выезда из Крыма в Херсонскую область

Власти Крыма ввели особый режим выезда и въезда в Херсонскую область, теперь это можно сделать только на пяти КПП, для проезда необходимо иметь паспорт. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

"С целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым", — объясняется эта мера в документе.

Так, пересечь границу регионов можно через автомобильные пункты Армянск, Перекоп, Джанкой и железнодорожные — Армянск и Джанкой. В других местах пересечение границы запрещается. Для проезда при себе необходимо иметь паспорт.

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А ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах отремонтировать дорогу в 2024 году через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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