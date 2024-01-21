"Только боль и ярость": В Крыму потребовали под корень уничтожить "нацистскую нежить" после атаки на Донецк

Глава Крыма Сергей Аксёнов после обстрела ВСУ рынка в Донецке призвал уничтожить "нацистскую нежить". По его словам, атака на этот регион является очередным украинским террористическим актом.

"Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость... Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет", — написал глава республики в телеграм-канале.