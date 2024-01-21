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21 января, 16:46

"Только боль и ярость": В Крыму потребовали под корень уничтожить "нацистскую нежить" после атаки на Донецк

Аксёнов назвал обстрел Донецка целенаправленным ударом террористов ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов после обстрела ВСУ рынка в Донецке призвал уничтожить "нацистскую нежить". По его словам, атака на этот регион является очередным украинским террористическим актом.

"Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость... Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет",написал глава республики в телеграм-канале.

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате обстрела.

МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек
МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек

Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки погибло 25 человек, ещё минимум 20 человек пострадало. Позднее стало известно, что 18 человек доставили в больницы, в том числе двоих детей. Пушилин объявил 22 января в ДНР днём траура по жертвам удара ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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