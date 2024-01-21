В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ госпитализированы 18 человек

18 человек доставили в больницы в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, в том числе двоих детей. Ещё двум пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что большинство из госпитализированных взрослых находятся в тяжёлом состоянии.

"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ, который произошёл утром 21 января. Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь", — говорится в сообщении.