В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ госпитализированы 18 человек
18 человек доставили в больницы в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, в том числе двоих детей. Ещё двум пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что большинство из госпитализированных взрослых находятся в тяжёлом состоянии.
"Медики госпитализировали 18 пострадавших мирных жителей Донецка, в том числе двоих детей, раненных в результате обстрела рынка в Кировском районе города боевиками ВСУ, который произошёл утром 21 января. Двоим пострадавшим в медицинских организациях оказали амбулаторную помощь", — говорится в сообщении.
В пресс-службе дополнили, что двоих детей госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Также уточняется, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ готовят телемедицинские консультации местных врачей с коллегами из федеральных медорганизаций.
Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки погибло 25 человек, ещё минимум 20 человек пострадало.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин